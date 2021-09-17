Сводка эпидситуации в РК: 3343 заболевших коронавирусом за сутки

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НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 15 сентября 2021 года в Казахстане подтвержден 851 661 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 339;
в городе Алматы – 704;
в городе Шымкенте – 122;
в Акмолинской области – 178;
в Актюбинской области – 240;
в Алматинской области – 278;
в Атырауской области – 96;
в ВКО – 136;
в Жамбылской области – 69;
в ЗКО – 122;
в Карагандинской области – 463;
в Костанайской области – 142;
в Кызылординской области – 77;
в Мангистауской области – 57;
в Павлодарской области – 195;
в СКО – 80;
в Туркестанской области – 45.
В Казахстане за сутки 4548 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 775 106 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 16 сентября лечение от КВИ продолжают получать 74 492 человека (66 006 КВИ+ и 8486 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 13 853 пациента;
- на амбулаторном уровне – 60 639 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1105 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 321 пациент;
- на аппарате ИВЛ – 194 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 15 сентября 2021 года зарегистрировано 10 549 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 14 сентября от КВИ скончались 58 человек.
14 сентября 2021 года зафиксирован 241 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 165 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 73 363, летальных случаев – 4706, выздоровевших – 60 171.
На 15 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 194 860 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 019 027 человек.
Дополнено.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области
В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
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