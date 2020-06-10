Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане выявлено 339 бессимптомных носителей COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, всего бессимптомных, не входящих в общую статистику, в Казахстане 1696 человек.

За сутки в стране выявлено 339 бессимптомных носителей COVID-19.

В разрезе регионов:

в Алматинской области - 6;

Атырауской области -28;

Восточно-Казахстанской области - 10;

Жамбылской области - 4;

Западно-Казахстанской области - 26;

Карагандинской области - 69;

Костанайской области - 2;

Мангистауской области - 2;

Павлодарской области - 2;

Туркестанской области - 4;

Северо-Казахстанской области - 2;

в городе Алматы - 62;

городе Нур-Султане - 47;

городе Шымкенте - 75.

По словам главного государственного санврача страны Айжан Есмагамбетовой, с ростом тестирования на COVID-19 будет расти и число выявленных заболевших.

Мы начали наблюдать, постоянно увеличивали группы тестируемых. Это позволило выявлять бессимптомных, в статистике мы продолжали учитывать и симптомных, и бессимптомных. Начали наблюдать, что количество бессимптомных начало возрастать и увеличилось до 80%", - рассказала Есмагамбетова в ходе брифинга.





Она также сообщила, что симптомный больной становится безопасным для окружающих на 11-й день.





Накопленный опыт показал, что больные с симптомами представляют опасность для других в течение двух дней до появления симптомов и в течение семи дней после появления симптомов, то есть 10 дней они представляют наибольшую опасность для окружающих. На 11-й день они становятся безопасными для окружающих, при этом их тест может быть положительный", - пояснила санврач.

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