Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане выявлено 339 бессимптомных носителей COVID-19, передает Kazakhstan Today.
По информации Министерства здравоохранения РК, всего бессимптомных, не входящих в общую статистику, в Казахстане 1696 человек.
За сутки в стране выявлено 339 бессимптомных носителей COVID-19.
В разрезе регионов:
в Алматинской области - 6;
Атырауской области -28;
Восточно-Казахстанской области - 10;
Жамбылской области - 4;
Западно-Казахстанской области - 26;
Карагандинской области - 69;
Костанайской области - 2;
Мангистауской области - 2;
Павлодарской области - 2;
Туркестанской области - 4;
Северо-Казахстанской области - 2;
в городе Алматы - 62;
городе Нур-Султане - 47;
городе Шымкенте - 75.
По словам главного государственного санврача страны Айжан Есмагамбетовой, с ростом тестирования на COVID-19 будет расти и число выявленных заболевших.
Мы начали наблюдать, постоянно увеличивали группы тестируемых. Это позволило выявлять бессимптомных, в статистике мы продолжали учитывать и симптомных, и бессимптомных. Начали наблюдать, что количество бессимптомных начало возрастать и увеличилось до 80%", - рассказала Есмагамбетова в ходе брифинга.
Она также сообщила, что симптомный больной становится безопасным для окружающих на 11-й день.
Накопленный опыт показал, что больные с симптомами представляют опасность для других в течение двух дней до появления симптомов и в течение семи дней после появления симптомов, то есть 10 дней они представляют наибольшую опасность для окружающих. На 11-й день они становятся безопасными для окружающих, при этом их тест может быть положительный", - пояснила санврач.
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