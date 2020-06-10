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За сутки в Казахстане выявлено 339 бессимптомных носителей COVID-19

09.06.2020, 09:33 26839
Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане выявлено 339 бессимптомных носителей COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Министерства здравоохранения РК, всего бессимптомных, не входящих в общую статистику, в Казахстане 1696 человек.
 
За сутки в стране выявлено 339 бессимптомных носителей COVID-19.
 
В разрезе регионов:
 
в Алматинской области - 6;
 
Атырауской области -28;
 
Восточно-Казахстанской области - 10;
 
Жамбылской области - 4;
 
Западно-Казахстанской области - 26;
 
Карагандинской области - 69;
 
Костанайской области - 2;
 
Мангистауской области - 2;
 
Павлодарской области - 2;
 
Туркестанской области - 4;
 
Северо-Казахстанской области - 2;
 
в городе Алматы - 62;
 
городе Нур-Султане - 47;
 
городе Шымкенте - 75.
 
По словам главного государственного санврача страны Айжан Есмагамбетовой, с ростом тестирования на COVID-19 будет расти и число выявленных заболевших.
 

Мы начали наблюдать, постоянно увеличивали группы тестируемых. Это позволило выявлять бессимптомных, в статистике мы продолжали учитывать и симптомных, и бессимптомных. Начали наблюдать, что количество бессимптомных начало возрастать и увеличилось до 80%", - рассказала Есмагамбетова в ходе брифинга.


Она также сообщила, что симптомный больной становится безопасным для окружающих на 11-й день.

Накопленный опыт показал, что больные с симптомами представляют опасность для других в течение двух дней до появления симптомов и в течение семи дней после появления симптомов, то есть 10 дней они представляют наибольшую опасность для окружающих. На 11-й день они становятся безопасными для окружающих, при этом их тест может быть положительный", - пояснила санврач. 

 

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