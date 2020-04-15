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Еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане

14.04.2020, 23:31 12664
Еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Казахстане
Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.20 час 14 апреля зарегистрированы еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
 
Как стало известно, 33 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы: в городе Нур-Султан - 14 случаев, Западно-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Атырауской области - 6 случаев, городе Алматы - 8 случаев, Кызылординской области - 2 случая, Актюбинской области - 1 случай.
 

На сегодняшний день в стране подтверждены 1232 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 282 случая, в городе Алматы - 358 случаев, в Карагандинской области - 78 случаев, Акмолинской области - 79 случаев, Атырауской области - 69 случаев, Жамбылской области - 49 случаев, в городе Шымкенте - 39 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 24 случая, Актюбинской области - 12 случаев, Северо-Казахстанской области - 26 случаев, Павлодарской области - 11 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 121 случай, Западно-Казахстанской области - 12 случаев, Туркестанской области - 49 случаев, Костанайской области - 5 случаев", - говорится в сообщении.

 
203 человека в стране выписаны с выздоровлением от коронавируса, 14 человек скончались.
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 121 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,9 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.
 

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