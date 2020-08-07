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В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 34 человека

06.08.2020, 11:45 7129
В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 34 человека
Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - По состоянию на 6 августа 2020 года в Казахстане от коронавируса скончались 1159 человек, передает Kazakhstan Today.

С положительным ПЦР-тестом на КВИ за сутки скончались 34 человека, с отрицательным - 16 человек.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 912 человек, среди которых 139 детей. В стационарах находятся 5507 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 405. 170 человек в тяжелом состоянии, 36 - в состоянии крайней степени тяжести, 41 - на аппаратах ИВЛ", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.


 

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