В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 34 человека

С положительным ПЦР-тестом на КВИ за сутки скончались 34 человека, с отрицательным - 16 человек.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 912 человек, среди которых 139 детей. В стационарах находятся 5507 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 405. 170 человек в тяжелом состоянии, 36 - в состоянии крайней степени тяжести, 41 - на аппаратах ИВЛ", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
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