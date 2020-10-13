Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 34 случая заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 34 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 23 человека выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 34 909, летальных случаев - 368, выздоровевших - 27 699 человек.

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