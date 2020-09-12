Еще 353 случая заболевания пневмонией зафиксированы в Казахстане

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Еще 353 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы за сутки в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки зафиксированы 353 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход. 37 человек выздоровели от заболевания.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 28 928, летальных случаев - 318, выздоровевших - 6642 человека.

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