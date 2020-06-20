Лаборатории обеспечены достаточным количеством тест-систем на КВИ - Актаева

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане планируется увеличить мощность лабораторий до 35 тысяч тестов в сутки. Об этом рассказала вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Лязат Актаева в ходе онлайн-брифинга в СЦК, передает Kazakhstan Today.

По словам Актаевой, в настоящее время мощность лабораторного тестирования достигла 28 тысяч тестов в сутки за счет увеличения до 56 лабораторий. Из них санитарно-эпидемиологической службы - 29 лабораторий, частных медицинских лабораторий - 13, лабораторий медицинских организаций - 14. Дополнительно планируется увеличить мощность лабораторий до 35 тысяч тестов в сутки.

Она отметила, что лаборатории обеспечены достаточным числом тест-систем. Остаток тест-систем на сегодня составляет более 501 тысячи. Из них в государственных лабораториях более 300 тысяч тестов, что соответствует 18-дневному запасу.

Вице-министр подчеркнула, что по количеству проводимых тестов на 100 тысяч населения Казахстан проводит 7 тысяч тестов в сутки, что сопоставимо со следующими странами: в Австрии, Канаде делают 6 тысяч тестов в сутки на 100 тысяч населения, в США 8 тысяч тестов в сутки на 100 тысяч населения.

Казахстан находится на 34-м месте в мире по количеству тестирований на 100 тысяч населения. При этом тестирование должно проводиться только по клиническим и эпидемиологическим показаниям. Клинические показания: тестированию подлежат лица, госпитализированные в медорганизации, в инфекционный и в провизорный стационары; больные с ОРВИ и пневмонией, больные с коронавирусной инфекцией, находящиеся на амбулаторном лечении и под медицинским наблюдением", - отметила вице-министр здравоохранения.

По словам вице-министра, с середины марта проведено 1,271 млн лабораторных исследований. В первой половине апреля средняя фактическая мощность тестирования составляла 5 тысяч тестов в сутки. Во второй половине апреля среднесуточная мощность лабораторного тестирования составила 14 тысяч тестов. В настоящее время мощность лабораторного тестирования достигла 28 тысяч тестов в сутки за счет увеличения до 56 лабораторий. Из них СЭС - 29 лабораторий, частных медлабораторий - 13, лабораторий медорганизаций - 14.

По информации Минздрава, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 474 новых случая заболевания, бессимптомных вирусоносителей 778. За весь период эпидемии в стране умерло 105 пациентов, выписано с выздоровлением 10 195 больных, продолжают лечение 12 969 больных, в стационаре находятся 7339 пациентов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства