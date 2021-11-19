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Акмолинская область ожидает поставки более 35 тысяч доз вакцины Pfizer

18.11.2021, 10:38 35695
Акмолинская область ожидает поставки более 35 тысяч доз вакцины Pfizer
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 18 НОЯБРЯ - Вакцинацией препаратом Pfizer в Акмолинской области будет охвачено более 66 тысяч человек, из них детей и подростков - 47 тысяч, беременных - 8,3 тысяч, женщин в период лактации - 10,8 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С начала учебного года в области зарегистрировано 1202 случая заболевания КВИ среди школьников. 43 класса в 34 школах региона переведены на дистанционный формат обучения. За минувшие сутки инфекция выявлена еще у четырех подростков", - сообщили в пресс-службе регионального управления внутренней политики.

 
По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в сравнении с прошлым годом заболеваемость среди детей до 14 лет возросла в 18 раз, от 15 до 17 лет - в 25 раз. 
 

Сегодня снизить рост заболеваемости может только вакцинация, которая не раз доказывала эффективность. На днях в Акмолинскую область привезут вакцину Pfizer/BioNTech. Районы ознакомлены с инструкциями по хранению, транспортировке вакцин по медицинским организациям, а также с порядком вакцинации граждан", - рассказали в ведомстве. 

 
Отмечается, что вакцинацией препаратом Pfizer/BioNTech будет охвачено более 66 тысяч человек, из них детей и подростков - 47 тысяч, беременных - 8,3 тысяч, женщин в период лактации - 10,8 тысяч.
 
Как отметил главный педагог области, руководитель управления образования Акмолинской области Бейбит Жусупов, вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей. 
 

Вакцинация будет проводиться в организациях образования и в сети прививочных пунктов области после добровольного информационного письменного согласия родителей или их законных представителей. По желанию родители могут присутствовать при вакцинации своих детей как в поликлинике, так и в школе", - пояснил руководитель. 

 

Напомним, что в регион поступили две морозильные камеры, поддерживающие ультранизкий температурный режим -90 -60 градусов. Для подвоза вакцин задействовано два авторефрижератора. На днях ожидается поставка вакцины в количестве 35 100 доз для двукратной вакцинации", - добавили в УВП.

 

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Сейчас не время ходить по корпоративам - Бекшин

18.11.2021, 19:29 27001
Сейчас не время ходить по корпоративам - Бекшин
Фото: УПВ города Алматы
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - В ходе брифинга в РСК главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, можно ли в городе проводить банкеты, корпоративы и утренники, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы видим, что сейчас ситуация сложная. По нашему благоприятному прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания коронавирусом ежедневно. По пессимистичному прогнозу - 350. При наличии такой заболеваемости, речи о коллективных мероприятиях не может быть, это недопустимо. Тем более различные утренники в детских садах, школах, там будут собираться дети разных групп, возможно перезаражение", - сказал Жандарбек Бекшин.

 
Он добавил, что коллективные мероприятия остаются под запретом вне зависимости от того, в "красной", "желтой" или "зеленой" зоне находится город.
 

На сегодня сохраняется заболеваемость. Даже в "зеленой" зоне заболеваемость в пределах 120-130 случаев в сутки. Поэтому резервуар заболеваемости сохраняется. Если мы будем проводить коллективные мероприятия, то мы быстро вернемся не только в "желтую", но и в "красную" зону", - сказал главный санврач. 

 
Он подчеркнул, что основная задач на сегодня сохранить эпидситуацию ограничительными мерами.
 

Сейчас нам не время ходить по корпоративам, по массовым мероприятиям, тем более в закрытых помещениях", - обратился к предпринимателям и родителям главный санврач.

 
Напомним, 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. 82% зараженных алматинцев не делали прививки от ковида. 
 
По состоянию на 23.59 17 ноября в Казахстане подтверждено 960 609 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1083 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 128.
 

В Минздраве РФ дали рекомендации по ревакцинации Спутником Лайт

18.11.2021, 18:26 41581
В Минздраве РФ дали рекомендации по ревакцинации Спутником Лайт
Фото: Минздрав РК
МОСКВА. 18 НОЯБРЯ - В Министерстве здравоохранения РФ дали рекомендации по ревакцинации "Спутником Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РИА "Новости", использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для ревакцинации через полгода после первичной в условиях пандемии COVID-19, а также через 6 месяцев после перенесенного заболевания, следует из обновленной версии методических рекомендаций Минздрава РФ.
 

Использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет", - говорится в рекомендациях.

 
 
Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, ревакцинация стартует 22 ноября в два этапа. В первую очередь будут привиты лица из группы риска: медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ. Также к этой группе относятся лица, самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.
 

70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции

18.11.2021, 16:50 51382
70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Фото: almaty.tv
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он напомнил о том, что нарушителям в случае несоблюдения карантина грозит штраф.
 

Некоторые алматинцы с "красным" статусом продолжают игнорировать требования врачей и пытаются посещать объекты общепита, ТРЦ, кинотеатры города. Всех нарушителей - 70 человек - оштрафовали на 30 МРП", - подчеркнул Бекшин. 

 
Он призвал граждан, независимо от возраста и сферы деятельности, ответственно относиться к рекомендациям и ограничительным мерам и пообещал, что работа по контролю за соблюдением карантинного режима продолжится. 
 

Призываю горожан не расслабляться с переходом в "зеленую" зону, продолжать соблюдение карантинных мер и активно вакцинироваться, учитывая осложнения эпидемиологической ситуации по КВИ в странах дальнего и ближнего зарубежья. Только коллективный иммунитет может прервать распространение вируса среди населения города и остановить эпидемию, то есть разорвать цепочки распространения", - отметил главный санитарный врач Алматы. 

 
Жители мегаполиса по-прежнему чаще всего заражаются КВИ на объектах торговли - 31,5%, при контактах в семьях - 22,0%, в общественном транспорте - 18,3% и на рынках - 10,2%.
 

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