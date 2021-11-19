Акмолинская область ожидает поставки более 35 тысяч доз вакцины Pfizer

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 18 НОЯБРЯ - Вакцинацией препаратом Pfizer в Акмолинской области будет охвачено более 66 тысяч человек, из них детей и подростков - 47 тысяч, беременных - 8,3 тысяч, женщин в период лактации - 10,8 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала учебного года в области зарегистрировано 1202 случая заболевания КВИ среди школьников. 43 класса в 34 школах региона переведены на дистанционный формат обучения. За минувшие сутки инфекция выявлена еще у четырех подростков", - сообщили в пресс-службе регионального управления внутренней политики.

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в сравнении с прошлым годом заболеваемость среди детей до 14 лет возросла в 18 раз, от 15 до 17 лет - в 25 раз.

Сегодня снизить рост заболеваемости может только вакцинация, которая не раз доказывала эффективность. На днях в Акмолинскую область привезут вакцину Pfizer/BioNTech. Районы ознакомлены с инструкциями по хранению, транспортировке вакцин по медицинским организациям, а также с порядком вакцинации граждан", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что вакцинацией препаратом Pfizer/BioNTech будет охвачено более 66 тысяч человек, из них детей и подростков - 47 тысяч, беременных - 8,3 тысяч, женщин в период лактации - 10,8 тысяч.

Как отметил главный педагог области, руководитель управления образования Акмолинской области Бейбит Жусупов, вакцинация детей будет проводиться только с согласия родителей.

Вакцинация будет проводиться в организациях образования и в сети прививочных пунктов области после добровольного информационного письменного согласия родителей или их законных представителей. По желанию родители могут присутствовать при вакцинации своих детей как в поликлинике, так и в школе", - пояснил руководитель.

Напомним, что в регион поступили две морозильные камеры, поддерживающие ультранизкий температурный режим -90 -60 градусов. Для подвоза вакцин задействовано два авторефрижератора. На днях ожидается поставка вакцины в количестве 35 100 доз для двукратной вакцинации", - добавили в УВП.