В РК зарегистрировано 363 новых случая COVID-19, темп прироста - 5%

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки, 21 мая, зарегистрировано 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Темп прироста составил 5,0%, сообщает межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.

Новые случаи выявлены в: Карагандинской области - 130 (43,3%), Алматинской - 24 (10,1%), Туркестанской - 20 (8,2%), в Шымкенте - 31 (6,1%), в Акмолинской области - 7 (5,2%), Актюбинской - 9 (3,9%), в Нур-Султане - 54 (3,8%), Кызылординской области - 9 (3,4%), Жамбылской - 7 (3,2%), Атырауской - 25 (3,1%), Костанайской - 3 (2,7%), Северо-Казахстанской - 1 (2,6%), Западно-Казахстанской - 8 (2,3%), в Алматы - 35 (1,8%)", - говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждено 7597 случаев, из них: в Алматы - 2001, в Нур-Султане - 1457, в Атырауской области - 841, в Шымкенте - 539, в Карагандинской области - 430, в ЗКО - 360, в Кызылординской области - 275, в Туркестанской области - 267, в Алматинской области - 262, в Актюбинской области - 242, в Жамбылской области - 229, в Павлодарской области - 176, в Мангистауской области - 164, в Акмолинской области - 142, в Костанайской области - 113, в ВКО - 59, в СКО - 40.

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