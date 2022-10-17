В Казахстане зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом

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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан за сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, сообщили в Министерстве здравоохранения.
На 16 октября лечение от КВИ продолжают получать 980 человек (848 КВИ+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находится 107 пациентов, на амбулаторном уровне - 873 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 2 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента,
• на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
Первый компонент вакцины получили 10 839 957 человек, второй - 10 600 124 человека. Ревакцинировались 5 580 193 человека.