В Казахстане за сутки зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом

Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии - 1 394 442 случая заболевания.

По данным Минздрава, на 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 978 человек (828 КВИ+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится 108 пациентов, на амбулаторном уровне - 870 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За 19 октября выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 841 112 человек, II компонентом - 10 601 773 человека. Ревакцинировано 5 590 236 человек.