За неделю от коронавируса скончались 37 казахстанцев

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за период с 7 по 13 сентября зарегистрированы 37 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК в Алматинской области от КВИ скончались 7 человек: мужчины 1952, 1941, 1951, 1941 годов рождения, женщины 1935, 1973, 1957 годов рождения.

В Атырауской области - женщина 1947 года рождения.

В Западно-Казахстанской области - женщины 1951, 1944 годов рождения.

В Восточно-Казахстанской области -6: мужчины 1937, 1961, 1947, 1937, 1971 годов рождения, женщина 1950 года рождения.

В Костанайской области - 4: мужчина 1955 года рождения, женщины 1958, 1948, 1998 года рождения.

В Кызылординской области - 3: мужчина 1956 года рождения, женщины 1983, 1942 года рождения.

В Павлодарской области - 6: мужчины - 1958, 1958, 1932 годов рождения, женщины 1953, 1957, 1954 года рождения.

В Туркестанской области - 2: мужчина 1952 года рождения, женщина 1955 года рождения.

В Нур-Султане - женщина 1972 года рождения.

В Алматы - женщина 1946 года рождения.

В Шымкенте - 4: мужчины 1956, 1958 годов рождения, женщины 1948, 1942 года рождения.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1 671 случаев с летальным исходом.





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