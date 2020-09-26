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За сутки в Казахстане еще 37 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

25.09.2020 8533
Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане 37 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 3;
 
город Алматы - 17;
 
Актюбинская область - 3;
 
Атырауская область - 5;
 
Костанайская область - 1;
 
Павлодарская область - 4;
 
Туркестанская область - 4.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 360. 

Напомним, по состоянию на 23.59 24 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 590 заболевших коронавирусом.
 

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