За сутки в Казахстане еще 37 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане 37 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3;
город Алматы - 17;
Актюбинская область - 3;
Атырауская область - 5;
Костанайская область - 1;
Павлодарская область - 4;
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 360.
Напомним, по состоянию на 23.59 24 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 590 заболевших коронавирусом.
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