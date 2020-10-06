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В Казахстане за сутки зарегистрировано 37 случаев заболевания пневмонией

05.10.2020 8992
Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зафиксированы 37 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
 
За прошедшие сутки зафиксированы 37 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 57 человек выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 33 608, летальных случаев - 360, выздоровевших - 27 507.
 

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