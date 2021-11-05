Сводка эпидситуации в РК: 37 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

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НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 3 ноября 2021 года в Казахстане подтвержден 944 501 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 110;
в городе Алматы - 211;
в городе Шымкенте - 46;
в Акмолинской области - 121;
в Актюбинской области - 25;
в Алматинской области - 89;
в Атырауской области - 19;
в ВКО - 82;
в Жамбылской области - 18;
в ЗКО - 52;
в Карагандинской области - 129;
в Костанайской области - 132;
в Кызылординской области - 37;
в Мангистауской области - 5;
в Павлодарской области - 142;
в СКО - 154;
в Туркестанской области - 24.
В Казахстане 2321 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 894 468 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 4 ноября лечение от КВИ продолжают получать 43 397 человек (37 852 КВИ+ и 5 545 КВИ-), из них: в стационарах находятся 7710 пациентов, на амбулаторном лечении - 35 687 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 520 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 162 пациента;
- на аппарате ИВЛ - 102 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 3 ноября 2021 года зарегистрирован 12 181 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 2 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 29 человек.
2 ноября 2021 года зафиксировано 109 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов, 162 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 948, летальных случаев - 5057, выздоровевших - 69 346.
На 4 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 355 168 человек, вторым - 7 588 601 человек.
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.