В Казахстане зафиксированы 38 случаев заболевания пневмонией

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зафиксированы 38 случаев заболевания пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 32 490, летальных случаев - 350, выздоровевших - 27 057.





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