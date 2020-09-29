В Казахстане зафиксированы 38 случаев заболевания пневмонией

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зафиксированы 38 случаев заболевания пневмонией, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки зафиксированы 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровел.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 32 490, летальных случаев - 350, выздоровевших - 27 057.
Напомним, по состоянию на 23.59 27 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 775 заболевших коронавирусом.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства