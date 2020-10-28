У 39 авиапассажиров, прибывших из-за рубежа, был выявлен COVID-19

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - С 6 октября у 39 авиапассажиров, прибывших из-за рубежа, был выявлен коронавирус, передает Kazakhstan Today.

С момента введения 6 октября ограничительных мер в отношении ПЦР-справок международными авиарейсами прибыло 44 834 пассажира. Со справками подавляющее большинство - это 84% - прибывают из-за рубежа. Без справок прибыло 7 540 пассажиров, которые были помещены в карантинные стационары на двухдневный карантин для сдачи ПЦР-анализа. Среди 7540 пассажиров выявлено 39 положительных завозных случаев", - рассказал главный санврач на транспорте Садвакас Байгабулов.

Он также проинформировал о том, что за указанное время был депортирован 31 иностранный пассажир, среди них граждане России, Украины, Беларуси, Великобритании, Турции, Германии.

Крое того, Байгабулов отметил, что среди 44 бортпроводников, контактировавших с инфицированными пассажирами, коронавирус не выявлен.

На сегодняшний день постановлением правительства члены экипажей освобождены от ПЦР-исследований, так как они проходят перед сменой бесконтактную термометрию. В случае если будет превышение температуры, то они будут отстранены для прохождения ПЦР-анализа", - добавил он.

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