Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 декабря

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 2 декабря в Казахстане зафиксировано 133 887 случаев коронавируса, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

в ВКО - 16 670 (+140),

в городе Алматы - 16 269 (+72),

в городе Нур-Султан - 16 190 (+41),

в Атырауской области - 11 708 (+31),

в Карагандинской области - 11 164 (+21),

в ЗКО - 8140 (+34),

в СКО - 6713 (+97),

в Павлодарской области - 6674 (+99),

в Алматинской области - 5801(+24),

в Костанайской области - 5553 (+82),

в Акмолинской области - 5432 (+89),

в городе Шымкент - 5381 (+5),

в Жамбылской области - 4467 (+15),

в Актюбинской области - 3493 (+5),

в Туркестанской области - 3495 (+7),

в Мангистауской области - 3441 (+5),

в Кызылординской области - 3296 (+2).

По информации МВК по нераспространению COVID-19, в Казахстане 642 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: в городе Нур-Султан - 79, в городе Алматы - 33, в Акмолинской области - 34, в Актюбинской области - 1, в Алматинской области - 9, в ВКО - 116, в Жамбылской области - 14, в ЗКО - 73, в Карагандинской области - 14, в Костанайской области - 83, в Кызылординской области - 1, в Мангистауской области - 1, в Павлодарской области - 107, в СКО - 75, в Туркестанской области - 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 118 004 человека.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 827 человек, среди которых детей - 904. В стационарах находится 3541 пациент, на амбулаторном уровне - 10 286 человек. 218 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 - в состоянии крайней степени тяжести, 31 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 3 декабря зарегистрировано 2056 летальных случаев от коронавируса.

За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 47 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 42 455, летальных случаев - 446, выздоровевших - 30 728 человек.





Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление. Карантин и ограничительные меры на территории Шымкента продлены с ноля часов 7 декабря 2020 года до ноля часов 21 декабря 2020 года.





Разрешается работа кинотеатров (заполняемость не более 30%, с регистрацией на портале "ІnfoКazakhstan.kz", с соблюдением масочного режима, социальной дистанции между посетителями, шахматной рассадки (через 2 кресла) и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57) с ограничением по времени с 09.00 до 21.00, с приостановлением деятельности в воскресенье и в праздничные дни, согласно трудовому законодательству РК. Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции".

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