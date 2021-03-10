Китай на днях поставил в Казахстан 3 млн флаконов для вакцин от КВИ

Пекин. 9 марта. Kazakhstan Today - По просьбе посольства Казахстана в КНР Китай на днях поставил в республику 3 миллиона флаконов для вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает газета " Silk Road Today ", эти средства были отправлены 6 марта из города Ляньюньган восточнокитайской провинции Цзянсу в Алматы.

По мере распространения по всему миру вакцин от COVID-19 некоторые страны испытывают дефицит флаконов для вакцин, в том числе и Казахстан. В связи с этим посольство Казахстана в Китае отправило специальное послание в адрес компетентных органов Китая с просьбой оказать содействие в закупке и транспортировке флаконов.





Мы благодарны китайской стороне за посильную поддержку Казахстана. Уверены, что обе страны обязательно смогут совместно победить пандемию в недалеком будущем", - отметила одна из сотрудников компании китайско-казахстанской международной логистики в Ляньюньгане.





После вспышки пандемии из Ляньюньгана в Казахстан и другие центральноазиатские страны уже многими партиями поставлялись противоэпидемические средства, включая хирургические маски и инфракрасные термометры.

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