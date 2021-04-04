Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 апреля

НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в стране подтверждено 251 053 случая, из них:

в Алматы - 35 840 (+647);

в Нур-Султане - 31 971 (+438);

в ВКО - 22 963(+42);

в Павлодарской области - 19 179 (+31);

в Атырауской области - 18 940 (+110);

в Карагандинской области - 17 980 (+85);

в Акмолинской области - 15 468 (+48);

в ЗКО - 15 362 (+112);

в Костанайской области - 13 892 (+35);

в СКО - 13 086 (+17);

в Алматинской области - 14 195 (+258);

в Шымкенте - 7018 (+66);

в Жамбылской области - 6464 (+23);

в Актюбинской области - 5586 (+137);

в Туркестанской области - 4531 (+16);

в Мангистауской области - 4475 (+25);

в Кызылординской области - 4103 (+32).

По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 1259 человек. Всего в стране выздоровели 222 606 человек.

На сегодняшний день, 3 апреля, лечение от КВИ продолжает получать 26 821 человек (25 362 КВИ+ и 1459 КВИ-), из них в стационарах находится 9 554 пациента, на амбулаторном уровне - 17 267 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 377 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 98 пациентов; на аппарате ИВЛ - 63 пациента.

На 1 апреля 2021 года зарегистрировано 70 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 192 человека. Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 50 765 заболевших, 696 случаев с летальным исходом. Выздоровели 48 610 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области. В "желтой" зоне: город Шымкент, Акмолинская и Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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