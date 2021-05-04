Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 мая

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в стране подтверждено 327 995 случаев, из них:

в Алматы - 55 868 (+667);

в Нур-Султане - 46 479 (+352);

в ВКО - 25 122 (+85);

в Карагандинской области - 24 062 (+235);

в Атырауской области - 22 109 (+75);

в Алматинской области - 21 789 (+180);

в Павлодарской области - 21 157 (+143);

в ЗКО - 19 607 (+110);

в Акмолинской области - 18 726 (+136);

в Костанайской области - 14 791 (+27);

в СКО - 14 051 (+19);

в городе Шымкенте - 9 662 (+109);

в Актюбинской области - 9 489 (+118);

в Жамбылской области - 8 022 (+68);

в Мангистауской области - 5 851 (+58);

в Кызылординской области - 5 721 (+93);

в Туркестанской области - 5 489 (+21).

Как сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, за сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 1758 человек. Всего в стране выздоровели 280 342 человека.

На 3 мая лечение от КВИ продолжают получать 44 374 человека (43 920 КВИ+ и 454 КВИ-), из них в стационарах находится - 15 476 пациентов, на амбулаторном уровне - 28 898 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 762 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 197 пациентов, на аппарате ИВЛ - 122 пациента.

На 1 мая 2021 года зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 65 человек. С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших пневмонией - 53 083, случаев с летальным исходом - 809, всего выздоровели - 51 820 человек.





По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Казахстане провакцинировано 1 378 495 человек.

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