Сводка эпидситуации в Казахстане на 3 мая

Всего в стране подтверждено 327 995 случаев, из них:
в Алматы - 55 868 (+667);
в Нур-Султане - 46 479 (+352);
в ВКО - 25 122 (+85);
в Карагандинской области - 24 062 (+235);
в Атырауской области - 22 109 (+75);
в Алматинской области - 21 789 (+180);
в Павлодарской области - 21 157 (+143);
в ЗКО - 19 607 (+110);
в Акмолинской области - 18 726 (+136);
в Костанайской области - 14 791 (+27);
в СКО - 14 051 (+19);
в городе Шымкенте - 9 662 (+109);
в Актюбинской области - 9 489 (+118);
в Жамбылской области - 8 022 (+68);
в Мангистауской области - 5 851 (+58);
в Кызылординской области - 5 721 (+93);
в Туркестанской области - 5 489 (+21).
Как сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, за сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 1758 человек. Всего в стране выздоровели 280 342 человека.
На 3 мая лечение от КВИ продолжают получать 44 374 человека (43 920 КВИ+ и 454 КВИ-), из них в стационарах находится - 15 476 пациентов, на амбулаторном уровне - 28 898 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 762 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 197 пациентов, на аппарате ИВЛ - 122 пациента.
На 1 мая 2021 года зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 65 человек. С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших пневмонией - 53 083, случаев с летальным исходом - 809, всего выздоровели - 51 820 человек.
По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Казахстане провакцинировано 1 378 495 человек.
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