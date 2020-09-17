Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане зафиксированы 408 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 408 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 71 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 30 074, летальных случаев - 332, выздоровевших - 26 406.

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