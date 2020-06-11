В центре Алматы за нарушение карантина приостановили 40 объектов торговли

Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Деятельность 40 торговых объектов приостановили за нарушение карантина в Алмалинском районе Алматы.

Всего в Алмалинском районе за нарушение санитарных норм свою деятельность приостановили 40 торговых точек. По каждому нарушению санэпидемиологи составляют административные протоколы, затем дела отправляют в суд, который выносит окончательный вердикт: будет торговый объект работать или закроется до лучших времен, сообщает телеканал Almaty.tv.

Сотрудники акимата, полицейские и санэпидемиологи обходят ежедневно в ходе внеплановых рейдов по 30 торговых и сервисных точек мегаполиса. При этом заранее предпринимателей о проверках не предупреждают, список составляется на ходу. В этот раз ревизоры наведались в крупный строительный магазин и в один из супермаркетов Алмалинского района.

Так, при проверке крупного строительного магазина в Алмалинском районе, проверяющие обнаружили факт нарушения масочного режима. Выяснилось, что работники компании не знали, что маски нужно менять каждые три часа и утилизировать их в специальный контейнер, а также работали без перчаток.

В супермаркете нарушения можно было заметить уже на входе. У посетителей не проверяли температуру, не соблюдалась социальная дистанция. Супермаркеты относятся к категории объектов с большой проходимостью - в них заходят тысячи покупателей, поэтому термометрия обязательна в условиях карантина.

Они говорят, что у них якобы села батарейка. Пока мы зашли, уже человек 30 зашло", - отметила главный специалист управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Алмалинского района Меруерт Касымова,

Выяснилось, что этот супермаркет попал в поле зрения проверяющих не в первый раз. Нарушения были и во время действия в стране режима ЧП.

На должностное лицо был составлен протокол по статье 467. Данную статью рассматривал административный суд. Штраф был 10 МРП", - рассказала Касымова.

Санэпидемиологи отмечают, что карантинные меры особенно часто нарушают владельцы точек общественного питания.

Самые злостные - это предприятия общественного питания. Там обычно не соблюдается дистанция между столами, много посетителей", - рассказала заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Алмалинского района Гульшат Умирбекова.

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