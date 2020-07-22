Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане скончались около 40 беременных женщин с коронавирусом, сказала на брифинге вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, передает Kazakhstan Today.
Как сообщила Ажар Гиният, есть статистика о смертности беременных женщин, которые заразились коронавирусом и скончались от пневмонии.
Среди беременных женщин около 40 умерли", - сказала она.
Кроме того, спикер отметила, что летальных случаев от коронавирусной инфекции среди детей не зарегистрировано.
С марта заболело около 2000 детей. На сегодняшний день более 100 детей находятся на стационарном лечении. Летальных случаев от коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - отметила она.
Напомним, как сообщил на брифинге министр здравоохранения, число жертв коронавируса в Казахстане увеличилось до 610 человек.
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