Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане скончались около 40 беременных женщин с коронавирусом, сказала на брифинге вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила Ажар Гиният, есть статистика о смертности беременных женщин, которые заразились коронавирусом и скончались от пневмонии.

Среди беременных женщин около 40 умерли", - сказала она.

Кроме того, спикер отметила, что летальных случаев от коронавирусной инфекции среди детей не зарегистрировано.

С марта заболело около 2000 детей. На сегодняшний день более 100 детей находятся на стационарном лечении. Летальных случаев от коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - отметила она.

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