В Алматы за нарушение карантина оштрафовано около 40 объектов предпринимательства

Алматы. 15 сентября. Kazakhstan Today - В ходе работы мониторинговых групп с 7 по 14 сентября выявлены нарушения карантинного режима в 39 объектах и 83 физическими лицами, общая сумма наложенного штрафа - 16 млн 376 тыс. тенге. Для рассмотрения в административный суд передан один материал, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, основные нарушения субъектов предпринимательства - отсутствие дезинфицирующих средств, нарушение режима работы, масочного режима и так далее.

К примеру, в ходе работы мониторинговой группы Турксибского района города было выявлено нарушение в ресторане "Ламази" - проведение свадебного торжества (кудалык) на 60 человек. Аналогичное нарушение зафиксировано в ресторане "Айлина", находящемся в Медеуском районе. В отношении каждого из предпринимателей был составлен протокол и наложен штраф в размере 230 МРП.

С 17 августа по настоящий период всего мониторинговыми группами совершено более 9 тыс. выездов. Составлено 3756 протоколов об административных нарушениях. Самостоятельно приостановили деятельность - 1635 объектов. 3366 физических лиц оштрафовано за нарушение масочного режима, в том числе на территории Арбата - 69 человек. Отдельная работа по контролю за соблюдением карантинных мер проводится в общественном транспорте, с 27 августа оштрафовано 61 физическое лицо за отсутствие маски.

Напомним, по поручению акима Алматы 26 мониторинговых групп работают в целях контроля над соблюдением карантинных мер. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований важно для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. В состав мониторинговых групп входят представители акиматов района, сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров услуг, а также сотрудники полиции.

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