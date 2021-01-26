В Алматы порядка 40% заражения КВИ происходит при посещении общественных мест

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Акимат Алматы, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мегаполисе во вхождении города в " красную " зону по коронавирусу, призывает жителей и гостей города усилить меры профилактики коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

С начала пандемии в Алматы зарегистрировано 21 276 случаев COVID-19. Показатель заражения на 100 тысяч населения - 1065,6.

Возрастной состав и места заражения за последние 3 недели января:

- 35,4% - 20-39 лет, 27,4% - 40-59 лет, 21,5% - 60 лет и старше;

- 39,6% - посещение общественных мест, 27,5% - контакт с больным КВИ в семье, 20,3% - транспорт. Также отмечается увеличение заражений в семейных мероприятиях (кудалык и так далее).

На стационарном лечении с COVID-19 находятся 909 человек: 745 - в средней степени тяжести, 149 - в тяжелом состоянии, 15 - в крайне тяжелом состоянии. С симптомами КВИ под наблюдением на дому находятся 596 пациентов. Всего в Алматы подготовлены 7011 койко-мест, из них для пациентов с КВИ - 1866.

В рамках контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в Алматы продолжают усиленно работать 32 мониторинговые группы. С начала января проведено 305 мероприятий по проверке соблюдения карантинных мер, охвачено 2305 объектов, выявлены нарушения на 153 объектах. По фактам нарушений передаются соответствующие материалы.

При этом за неделю с 17 по 24 января проведен 101 рейд, охвачено 775 объектов, выявлено 77 объектов с нарушениями карантинных мер. Также за прошедшую неделю были обследованы ЦОНы и СпецЦОНы всех районов, общественный транспорт, аэропорт и иные общественные места.

По состоянию на 23.59 24 января в Казахстане зарегистрировано 178 454 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 178 454 случая.

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