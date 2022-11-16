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В Казахстане за сутки более 40 человек заболели COVID-19

15.11.2022, 08:45 4381
В Казахстане за сутки более 40 человек заболели COVID-19
Фото: Depositphotos
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 42 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 390 случаев заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 728 человек (573 КВИ+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находится 89 пациентов, на амбулаторном уровне - 639 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 

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В Казахстане отмечается рост заболеваемости коронавирусом

16.11.2022, 09:02 1381
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 60 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 450 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 747 человек (584 КВИ+ и 163 КВИ-), из них в стационарах находится 86 пациентов, на амбулаторном уровне - 661 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
14 ноября выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане более 800 человек продолжают получать лечение от коронавируса

14.11.2022, 09:12 8446
В Казахстане более 800 человек продолжают получать лечение от коронавируса
Фото: Depositphotos
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии - 1 395 348 случаев заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 14 ноября лечение от КВИ продолжают получать 828 человек (666 КВИ+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находится 79 пациентов, на амбулаторном уровне - 749 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

Ранее сообщалось, что глава Курчатовского института предсказал приход коронавируса со смертностью 90%.
 

В Казахстане зарегистрировано 39 новых случаев заболевания коронавирусом

13.11.2022, 10:57 13911
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан за последние сутки выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии зарегистрировано 1 396 280 случаев.
 
По данным Минздрава РК, на 12 ноября лечение от КВИ продолжают получать 796 человек (639 КВИ+ и 157 КВИ-), из них 79 пациентов находятся в стационарах, на амбулаторном уровне - 717 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии - 7 пациентов,
 
в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента,
 
на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

Глава Курчатовского института предсказал приход коронавируса со смертностью 90%

12.11.2022, 11:48 18741
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Биологическая опасность стала главной угрозой для мира, считает глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. В пример он привел COVID-19 и «американские биолаборатории».

Наибольшую угрозу миру несет биологическая опасность, человечество погибнет от штамма коронавируса с уровнем смертности 90%, заявил в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

«Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем - придет ковид со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут. И на этом закончится все. Мы с вами должны понимать, что биоопасность стала главным», - цитирует Ковальчука rbc.ru.

По его мнению, в мире существует две основные угрозы - кибер- и биоопасность. Первую, если будет совсем плохо, можно решить, «выключив рубильник», а со второй ничего поделать нельзя.

«Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство. Вот африканская чума свиней - рукотворное дело», - заявил лава института.

Современный мир находится в состоянии борьбы за ресурсы, и при сохранении нынешнего технологического уклада мир ждет «кровавая бойня» за доступ к ним, что в первую очередь коснется питьевой воды, считает глава Курчатовского института.

«И тогда мы предложили принципиально новую вещь - переход к природоподобному технологическому укладу», - сказал он, пояснив, что речь идет о создании системы, которая «будет потреблять так же, как природа».

Ковальчук назвал важным не попасться на обман западной повестки, которая касается возобновляемых источников энергии, закрытия АЭС, внедрения водородной энергетики, но и не пропустить появление новых технологий.

«Для этого нужна собственная, основанная на научной глубокой экспертизе повестка развития, а не продолжение бега в мешках за тем, что вам навязывают», - сказал он.

Напомним, Казахстан подписал соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода с компанией Fortescue.

 

В Казахстане выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусом

12.11.2022, 09:00 19531
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за последние сутки выявлено 59 новых случаев заболевания COVID-19 (ПЦР+), всего с начала пандемии выявлено 1 395 280 заболевших, информирует Министерство здравоохранения республики.
На 10 ноября зарегистрировано 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (ПЦР-).
 
По данным Минздрава, на 12 ноября лечение от КВИ продолжают получать 796 человек (-639+ и 157 КВИ-), из них в стационарах находится 79 пациентов, на амбулаторном уровне - 717 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания COVID-19

11.11.2022, 08:39 22871
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 221 случай заболевания.
 
По данным Минздрава, на 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 759 человек (605 КВИ+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находится 72 пациента, на амбулаторном уровне - 687 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
9 ноября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 844 845 человек, II компонентом - 10 608 403 человека. Ревакцинировано 5 639 586 человек.
 

Новый штамм коронавируса - "цербер" распространяется в мире

10.11.2022, 11:11 26001
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде стран мира распространяется новый штамм коронавируса - "цербер". Он считается ответвлением одного из предыдущих вариантов - омикрона.

Сейчас случаи заражения новым штаммом выявляются в США, Бразилии и в некоторых странах Европы. Вирус также обнаружен и в России, сообщает телеканал "Хабар24".

По мнению экспертов, штамм "цербер" отличается высокой заразностью. Симптомы у новой мутации ковида те же, что и у ОРВИ: высокая температура, ломота в суставах и слабость. При этом специалисты утверждают, что особой опасности для жизни человека цербер не несет.
 

 

В Казахстане лечение от коронавируса продолжают получать более 700 человек

10.11.2022, 08:17 26511
В Казахстане лечение от коронавируса продолжают получать более 700 человек
Фото: unsplash.com
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 171 случай заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 10 ноября лечение от КВИ продолжают получать 725 человек (576 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 68 пациентов, на амбулаторном уровне - 657 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 8 ноября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.
 

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