В Казахстане за сутки 41 человек заболел коронавирусом

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АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 216 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
в Астане - 15,
в Алматы - 11,
в Акмолинской области - 1,
в Абайской области - 2,
в Карагандинской области - 6,
в Костанайской области - 4,
в Северо-Казахстанской области - 2.
В Казахстане за сутки 882 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 377 365 человек.
На 26 сентября лечение от КВИ продолжают получать 2286 человек (2161 КВИ+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 2155 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
За 24 сентября выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).