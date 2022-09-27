В Казахстане за сутки 41 человек заболел коронавирусом

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АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 393 216 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в Астане - 15,

в Алматы - 11,

в Акмолинской области - 1,

в Абайской области - 2,

в Карагандинской области - 6,

в Костанайской области - 4,

в Северо-Казахстанской области - 2.

В Казахстане за сутки 882 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 377 365 человек.

На 26 сентября лечение от КВИ продолжают получать 2286 человек (2161 КВИ+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 2155 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За 24 сентября выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).