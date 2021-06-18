С начала года в стационарах Алматы более 41 400 горожан получили лечение от коронавируса

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций напомнил, каким тяжелым выдался пандемийный год, и призвал горожан прививаться от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За пять месяцев 2021 года в ковидных стационарах Алматы находилось более 41 тысячи человек. По мнению Наримана Табынбаева, сегодня есть возможность обезопасить себя и своих близких от инфекции- и это необходимо сделать.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы уверен, что массовая вакцинация замедлит распространение болезни и поможет защитить тех, кто пока не может быть вакцинирован: это и маленькие дети, и люди с тяжелыми заболеваниями.

В ходе пресс-конференции Н. Табынбаев отметил, что у алматинцев есть возможность влиять на ситуацию с коронавирусом благодаря вакцинации.

Это самый надежный и безопасный способ избежать тяжелых осложнений COVID-19 и не стать пациентом "красной" зоны. Уже в Алматы вакцинированы 357 299 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 41 117 человек", - сообщил глава УОЗ.

В Алматы функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочные бригады из 1257 человек.

Табынбаев подчеркнул, что особой популярностью пользуются пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах, торговых домах Алматы.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель УОЗ сообщил, что, несмотря на "зеленую" зону, в инфекционных стационарах Алматы физически находится 701 человек, среди них 27 детей. Поэтому необходимо продолжать избегать мест массового скопления людей, ограничить контакты и сделать прививку от коронавируса.

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