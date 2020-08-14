За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 29 человек

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки зафиксированы 972 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 7 летальных исходов, от коронавируса скончались 22 человека, передает Kazakhstan Today.

По информации сайта Coronavirus2020.kz , всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 15 732, летальных случаев - 188.





По информации Министерства здравоохранения РК, на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 23 281 человек, среди которых 100 детей. В стационарах находится - 4151 пациент, на амбулаторном уровне - 19 130.

423 человек находятся в тяжелом состоянии, 106 - крайней степени тяжести, 99 - на аппаратах ИВЛ", - уточнил в ведомстве.

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