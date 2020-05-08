Семеро заболели, 42 выздоровели: новые данные по коронавирусу в РК

Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - В оперативном штабе Госкомиссии рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 12.20 7 мая, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них, в Шымкенте - 1, в Жамбылской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 3, в Костанайской области - 1, в Туркестанской области - 1", - говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждено 4 509 случаев, из них: в Алматы - 1422, в Нур-Султане - 853, Атырауской области - 240, Кызылординской области - 223, в Шымкенте - 223, ЗКО - 213, в Алматинской области - 176, Карагандинской области - 175, Актюбинской области - 172, Жамбылской области - 169, Туркестанской области - 163, Павлодарской области - 152, Мангистауской области -105, Акмолинской области - 101, Костанайской области - 59, СКО - 33, ВКО - 30.

Также сообщается о выздоровлении 42 человек от коронавирусной инфекции.

В городе Алматы - 26, в городе Шымкенте - 11, в Кызылординской области - 3, в Павлодарской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 1. Всего в стране выздоровели - 1450 человек от COVID-19", - уточнили в оперштабе.









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