За сутки в Казахстане выявлены 432 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 432 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 14 675 (+31);
Алматы - 14 825 (+23);
Шымкент - 5241 (+1);
Акмолинская область - 3833 (+28);
Актюбинская область - 3335 (+5);
Алматинская область - 5188 (+13);
Атырауская область - 11 318 (+9);
Восточно-Казахстанская область - 10 718 (+197);
Жамбылская область - 4199 (+4);
Западно-Казахстанская область - 7064 (+14);
Карагандинская область - 10 622 (+16);
Костанайская область - 3686 (+17);
Кызылординская область - 3262;
Мангистауская область - 3405;
Павлодарская область - 4382 (+41);
Северо-Казахстанская область - 4570 (+33);
Туркестанская область - 3418.
Всего в стране выявлен 113 741 заболевший.
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