За сутки в Казахстане выявлены 432 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 3 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 113 741 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 432 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 14 675 (+31);

Алматы - 14 825 (+23);

Шымкент - 5241 (+1);

Акмолинская область - 3833 (+28);

Актюбинская область - 3335 (+5);

Алматинская область - 5188 (+13);

Атырауская область - 11 318 (+9);

Восточно-Казахстанская область - 10 718 (+197);

Жамбылская область - 4199 (+4);

Западно-Казахстанская область - 7064 (+14);

Карагандинская область - 10 622 (+16);

Костанайская область - 3686 (+17);

Кызылординская область - 3262;

Мангистауская область - 3405;

Павлодарская область - 4382 (+41);

Северо-Казахстанская область - 4570 (+33);

Туркестанская область - 3418.

Всего в стране выявлен 113 741 заболевший.

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