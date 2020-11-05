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За сутки в Казахстане выявлены 432 заболевших коронавирусом

04.11.2020 6481
За сутки в Казахстане выявлены 432 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 3 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 113 741 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 432 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
Нур-Султан - 14 675 (+31);
 
Алматы - 14 825 (+23);
 
Шымкент - 5241 (+1);
 
Акмолинская область - 3833 (+28);
 
Актюбинская область - 3335 (+5);
 
Алматинская область - 5188 (+13);
 
Атырауская область - 11 318 (+9);
 
Восточно-Казахстанская область - 10 718 (+197);
 
Жамбылская область - 4199 (+4);
 
Западно-Казахстанская область - 7064 (+14);
 
Карагандинская область - 10 622 (+16);
 
Костанайская область - 3686 (+17);
 
Кызылординская область - 3262;
 
Мангистауская область - 3405;
 
Павлодарская область - 4382 (+41);
 
Северо-Казахстанская область - 4570 (+33);
 
Туркестанская область - 3418.
 
Всего в стране выявлен 113 741 заболевший.
 

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