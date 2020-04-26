Система Orphus

В Казахстане зарегистрировано еще 43 новых случая заражения коронавирусом

25.04.2020, 12:45 9370
Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.40 25 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

Из них в городе Алматы - 2, городе Шымкенте - 15, Мангистауской области - 1, Туркестанской области - 5, Атырауской области - 6, Западно-Казахстанской области - 1, Алматинской области - 13", - информирует портал coronavirus2020.kz.

 
На сегодняшний день в стране подтверждены 2525 случаев регистрации коронавируса, из них в:
 
городе Нур-Султане - 454,
 
городе Алматы - 793,
 
городе Шымкенте - 161,
 
Акмолинской области - 88,
 
Актюбинской области - 55,
 
Алматинской области - 86,
 
Атырауской области - 104,
 
Восточно-Казахстанской области - 16,
 
Жамбылской области - 103,
 
Западно-Казахстанской области - 103,
 
Карагандинской области - 111,
 
Костанайской области - 39,
 
Кызылординской области - 170,
 
Мангистауской области - 26,
 
Павлодарской области - 88,
 
Северо-Казахстанской области - 30,
 
Туркестанской области - 98.
 
В Казахстане от заболевания выздоровели 604 человека, 25 скончались.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая