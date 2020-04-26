В Казахстане зарегистрировано еще 43 новых случая заражения коронавирусом

Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.40 25 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в городе Алматы - 2, городе Шымкенте - 15, Мангистауской области - 1, Туркестанской области - 5, Атырауской области - 6, Западно-Казахстанской области - 1, Алматинской области - 13", - информирует портал coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2525 случаев регистрации коронавируса, из них в:

городе Нур-Султане - 454,

городе Алматы - 793,

городе Шымкенте - 161,

Акмолинской области - 88,

Актюбинской области - 55,

Алматинской области - 86,

Атырауской области - 104,

Восточно-Казахстанской области - 16,

Жамбылской области - 103,

Западно-Казахстанской области - 103,

Карагандинской области - 111,

Костанайской области - 39,

Кызылординской области - 170,

Мангистауской области - 26,

Павлодарской области - 88,

Северо-Казахстанской области - 30,

Туркестанской области - 98.

В Казахстане от заболевания выздоровели 604 человека, 25 скончались.

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