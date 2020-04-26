В Казахстане зарегистрировано еще 43 новых случая заражения коронавирусом

Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.40 25 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Из них в городе Алматы - 2, городе Шымкенте - 15, Мангистауской области - 1, Туркестанской области - 5, Атырауской области - 6, Западно-Казахстанской области - 1, Алматинской области - 13", - информирует портал coronavirus2020.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2525 случаев регистрации коронавируса, из них в:
городе Нур-Султане - 454,
городе Алматы - 793,
городе Шымкенте - 161,
Акмолинской области - 88,
Актюбинской области - 55,
Алматинской области - 86,
Атырауской области - 104,
Восточно-Казахстанской области - 16,
Жамбылской области - 103,
Западно-Казахстанской области - 103,
Карагандинской области - 111,
Костанайской области - 39,
Кызылординской области - 170,
Мангистауской области - 26,
Павлодарской области - 88,
Северо-Казахстанской области - 30,
Туркестанской области - 98.
В Казахстане от заболевания выздоровели 604 человека, 25 скончались.
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