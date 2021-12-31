Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 440 новых случая заболевания COVID-19

Фото: KAZAKHSTAN TODAY

НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 29 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 987 386 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 85,

в городе Алматы - 62,

в городе Шымкенте - 11,

в Акмолинской области - 34,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 10,

в Атырауской области - 18,

в ВКО - 14,

в Жамбылской области - 6,

в ЗКО - 11,

в Карагандинской области - 58,

в Костанайской области - 33,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 44,

в СКО - 41,

в Туркестанской области - 6.

В Казахстане за сутки 640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 959 635 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 736 человек (14 746+ и 1 990 КВИ-), из них в стационарах - 2 418 пациент, на амбулаторном уровне - 14 318.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 217 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 69, на аппарате ИВЛ - 43.

По данным Минздрава, с 13 марта по 29 декабря в РК зарегистрировано 13 005 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на КВИ. 28 декабря скончались восемь человек.

Кроме того, 27 декабря 2021 года зафиксированы 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 73 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 129, летальных случаев - 5214, выздоровевших - 76 925.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.

На 29 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 976 006 человек, вторым - 8 502 383.

Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 265 373, беременные женщины - 18 821, кормящие женщины - 45 910. Второй дозой: подростки - 104 428, беременные женщины - 6939, кормящие женщины - 17 637.