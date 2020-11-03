В Казахстане выявлены 442 заболевших COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 28;
город Алматы - 21;
Акмолинская область - 27;
Актюбинская область - 4;
Алматинская область - 2;
Атырауская область - 3;
Восточно-Казахстанская область - 245;
Жамбылская область - 3;
Западно-Казахстанская область - 13;
Карагандинская область - 16;
Костанайская область - 13;
Мангистауская область - 2;
Павлодарская область - 30;
Северо-Казахстанская область - 35.
Всего в стране выявлены 112 860 заболевших.
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