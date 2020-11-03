В Казахстане выявлены 442 заболевших COVID-19 за сутки

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 1 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 112 860 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 28;

город Алматы - 21;

Акмолинская область - 27;

Актюбинская область - 4;

Алматинская область - 2;

Атырауская область - 3;

Восточно-Казахстанская область - 245;

Жамбылская область - 3;

Западно-Казахстанская область - 13;

Карагандинская область - 16;

Костанайская область - 13;

Мангистауская область - 2;

Павлодарская область - 30;

Северо-Казахстанская область - 35.

Всего в стране выявлены 112 860 заболевших.

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