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В Казахстане выявлены 442 заболевших COVID-19 за сутки

02.11.2020 22114
В Казахстане выявлены 442 заболевших COVID-19 за сутки
Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 1 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 112 860 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 28;
 
город Алматы - 21;
 
Акмолинская область - 27;
 
Актюбинская область - 4;
 
Алматинская область - 2;
 
Атырауская область - 3;
 
Восточно-Казахстанская область - 245;
 
Жамбылская область - 3;
 
Западно-Казахстанская область - 13;
 
Карагандинская область - 16;
 
Костанайская область - 13;
 
Мангистауская область - 2;
 
Павлодарская область - 30;
 
Северо-Казахстанская область - 35.
 
Всего в стране выявлены 112 860 заболевших.
 

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