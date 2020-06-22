В Казахстане выявлено 446 новых случаев заболевания COVID-19

Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - В Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 20 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.



Зарегистрированы 446 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (темп прироста составил - 2,7%) среди симптомных носителей, из них: в Северо-Казахстанской области - 26 (15,1%), Акмолинской области - 22 (7,7%), Восточно-Казахстанской области - 28 (7,6%), Костанайской области - 14 (5,0 %), Павлодарской области - 20 (4,5%), Туркестанской области - 23 (4,1%), Актюбинской области - 20 (3,4%), Карагандинской области - 61 (3,4%), Жамбылской области - 19 (3,3%), Западно-Казахстанской области - 30 (2,7%), в городе Шымкенте - 32 (2,6%), городе Алматы - 66 (2,0%), городе Нур-Султане - 53 (1,7 %), Кызылординской области - 8 (1,5%), Алматинской области - 8 (1,4%), Атырауской области - 16 (1,2 %).



Всего в стране подтверждено 17 225 случаев, из них: в Алматы - 3358, в Нур-Султане - 3245, в Карагандинской области - 1839, в Атырауской области - 1402, в Шымкенте - 1277, в Западно-Казахстанской области - 1125, в Актюбинской области - 610, в Жамбылской области - 591, в Туркестанской области - 578, в Алматинской области - 573, в Кызылординской области - 548, в Павлодарской области - 469, в Мангистауской области - 419, в Восточно-Казахстанской области - 395, в Акмолинской области - 306, в Костанайской области - 292, в Северо-Казахстанской области - 198.



Кроме того, за 20 июня зарегистрированы 616 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители). Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 5 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства