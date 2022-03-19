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Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса

18.03.2022, 08:51 8561
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 767 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султан - 6,
 
в городе Алматы - 15,
 
в городе Шымкент - 0,
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 1,
 
в ВКО - 3,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 4,
 
в Карагандинской области - 4,
 
в Костанайской области - 4,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 4,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
16 марта от КВИ+ скончался один человек. С 13 марта 2020 года по 17 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 653 летальных случая от КВИ+.
 
16 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 17 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 519, летальных случаев - 5348, выздоровевших - 82 103.
 
На 18 марта лечение от КВИ продолжают получать 8 350 человек (7 282 КВИ+ и 1 068 КВИ-), из них: в стационарах находятся 670 пациентов, на амбулаторном уровне - 7680.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 58 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 24, на аппарате ИВЛ - 12.
 
В Казахстане за сутки 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 283 832 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 17 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 435 643 человека, вторым - 9 104 430.
 

новости по теме

Минздрав: на борьбу с коронавирусом было выделено более 800 млрд тенге

18.03.2022, 17:40 4581
Минздрав: на борьбу с коронавирусом было выделено более 800 млрд тенге
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК сообщила, сколько было выделено средств на борьбу против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2020 году на борьбу с коронавирусной инфекцией выделено 252 млрд тенге, в 2021 году - 556 млрд тенге и в текущем году - 9 млрд тенге", - сказала Ажар Гиният.

 
Министр сообщила, что из-за рубежа дополнительного финансирования на борьбу с КВИ не поступает.
 

5 млрд тенге в 2020 году было выделено по линии Всемирного банка на покупку ИВЛ и аппаратов виброакустики. Других средств не было", - добавила Гиният.

 
Глава Минздрава отметила, что в связи с имеющимся коллективным иммунитетом в Казахстане отмечается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией.
 

Он (коллективный иммунитет. - Прим. редакции) на сегодняшний день очень высокий - более 65%. Это и вакцинированные, и переболевшие граждане", - уточнила она.

 
Но, по ее словам, болезнь все равно распространяется.
 

Коронавирусная инфекция диагностируется у 100 человек в сутки, поэтому отменено требование о ношении масок на открытом воздухе. В связи с распространением воздушно-капельным путем вирусных инфекций мы оставили требование ношения масок в помещениях, в том числе в офисах", - сказала Гиният.

 
Министр отметила, что при улучшении эпидемиологической ситуации вопрос об отмене масочного режима будет рассмотрен межведомственной комиссией.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом

17.03.2022, 08:41 21861
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии подтверждено 1 304 723 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 8,
 
в городе Алматы - 33,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 2,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 1,
 
в ВКО - 11,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 1,
 
в Карагандинской области - 3,
 
в Костанайской области - 5,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 1,
 
в Павлодарской области - 1,
 
в СКО - 9,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 283 129, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
15 марта от КВИ+ скончались два человека, с 13 марта 2020 года по 16 марта 2022 года зарегистрировано 13 652 летальных случая.
 
15 марта 2022 года зафиксировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зарегистрировано, 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 483, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82 086.
 
На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 8992 человека (-7942+ и 1 050 КВИ-). Из них в стационарах находится 747 пациентов, на амбулаторном уровне - 8245.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 75 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 14, на аппарате ИВЛ - 13.
 
На 16 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 432 045 человек, вторым - 9 094 618.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 85 новых случаев COVID-19

16.03.2022, 09:00 33811
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 85 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - В Казахстане за сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии - 1 304 645 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 10;
 
в городе Алматы - 32;
 
в городе Шымкенте - 3;
 
в Акмолинской области - 1;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 0;
 
в Атырауской области - 4;
 
в ВКО - 6;
 
в Жамбылской области - 0;
 
в ЗКО - 1;
 
в Карагандинской области - 12,
 
в Костанайской области - 4;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 3;
 
в СКО - 8;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
14 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зарегистрировано, 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 458, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82 068.
 
14 февраля от КВИ+ скончались два человека. С 13 марта 2020 года по 15 марта 2022 года зарегистрировано 13 650 летальных случаев.
 
В Казахстане за сутки 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 282 620 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 15 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 429 301 человек, вторым - 9 086 602.
 

Главный санврач Казахстана подписала новое постановление

15.03.2022, 13:57 41591
Главный санврач Казахстана подписала новое постановление
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА – Постановление "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией среди населения РК" подписала главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, решения об ужесточении карантинных мер в регионах, расположенных в зоне высокого риска ("красная зона"), принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.
 
Решение о послаблении карантинных мер принимает главный государственный санитарный врач РК в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. 
 
При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зеленой" зоны в "желтую" или из "желтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 5 дней после перехода из "красной" зоны в "желтую" или из "желтой" в "зеленую" зону.
 
Кроме того, в постановлении прописаны требования к объектам оптовой и розничной торговли (хранения) продукции, торгово-развлекательным комплексам (центрам, моллам).
 
Сообщается, что вход и нахождение на территории торгового объекта без маски не допускаются, за исключением детей до 5 лет.
 
Также необходимо осуществлять регулярное проветривание рабочих мест и помещений для посетителей. 
 
Администрация объекта и ответственные лица следят за обязательным ношением масок посетителями, работниками. 
 
Отмечается, что собственник торгового объекта обеспечивает установку санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах, санитарных узлах, а также в каждом бутике. 
 
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
 
Кроме того, главный санврач подписала постановление "О внедрении проекта Ashyq", в котором прописаны правила реализации проекта Ashyq.
 

В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" и "желтой" зонах, использование мобильного приложения Ashyq на объектах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности", - говорится в документе.

 

Отмена Ashyq в школах: главный санитарный врач подписала постановление

15.03.2022, 09:59 45026
Отмена Ashyq в школах: главный санитарный врач подписала постановление
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжен Есмагамбетова подписала постановление о снятии ряда карантинных ограничений для объектов образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению "О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования" №13 от 14 марта, в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска, для всех объектов образования отменены:
 
  • обязательное соблюдение социальной дистанции;
 
  • проведение ежедневного "входного" фильтра (термометрия бесконтактным термометром).
 
Использование мобильного приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования, сказано в документе.
 
В документе отмечено, что в случае перехода региона в "красную" зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневного "входного" фильтра (термометрия бесконтактным термометром).
 
Дополнено:

Вместе с тем, согласно постановлению главного санврача "О внедрении проекта "Ashyq" от 14 марта, реализация проекта продолжится на следующих объектах:
 
1)        фитнес-клубы, включая йога-центры;
 
2)        спа-центры;
 
3)        бани, сауны, бассейны;
 
4)        компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; 
 
5)        боулинг клубы;
 
6)        кинотеатры;
 
7)        театры и филармонии;
 
8)        объекты общественного питания, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
 
9)        объекты общественного питания по типу столовых;
 
10)        межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
 
11)        межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
 
12)        бильярдные клубы;
 
13)        концертные залы;
 
14)        караоке;
 
15)        выставки;
 
16)        океанариум;
 
17)        марафоны;
 
18)        спортивные мероприятия со зрителями;
 
19)        аэропорты;
 
20)        лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
 
21)        детские развлекательные центры (крытые);
 
22)        цирки;
 
23)        отели, гостиницы;
 
24)        центры обслуживания населения;
 
25)        железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
 
26)        рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома;
 
27)        торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров, непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров);
 
28)        детские оздоровительные организации (для персонала);
 
29)        букмекерские конторы;
 
30)        центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
 
31)        организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);
 
32)        спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
 
33)        общежития для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
 
34)        религиозные объекты;
 
35)        игровые клубы (казино);
 
36)        международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос";
 
37)        ночные клубы;
 
38)        банки, отделения АО "Казпочта".
 
Напомним, в РК решено отменить обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 54 новых случая COVID-19

15.03.2022, 08:53 46451
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 54 новых случая COVID-19
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В Казахстане за сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии - 1 304 560 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 3;
 
в городе Алматы - 24;
 
в городе Шымкенте - 4;
 
в Акмолинской области - 3;
 
в Актюбинской области - 3;
 
в Алматинской области - 2;
 
в Атырауской области - 1;
 
в ВКО - 1;
 
в Жамбылской области - 0;
 
в ЗКО - 3;
 
в Карагандинской области - 3;
 
в Костанайской области - 1;
 
в Кызылординской области - 1;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 0;
 
в СКО - 5;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы РК: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 958 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 282 140 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 14 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 426 486 человек, вторым - 9 078 226.
 
14 марта 2022 года зафиксирован один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано, 16 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 422, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82 050.
 

Минздрав РК подвел итоги двухлетней борьбы с COVID-19

14.03.2022, 10:24 61156
Минздрав РК подвел итоги двухлетней борьбы с COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Первые случаи коронавирусной инфекции в Казахстане были зарегистрированы 13 марта 2020 года, в течение последних двух лет в стране реализуются мероприятия, направленные на недопущение распространения заболеваемости и ее профилактику, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Казахстане с первых дней объявления пандемии создана Межведомственная комиссия, где было принято более 2 тысяч оперативных и рациональных решений. Комиссией принимаются решения по вопросам охраны и защиты здоровья населения от COVID-19, взаимодействия государственных органов, укрепления инфраструктуры медицинских организаций, закупа лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, изделий и оборудования медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, усиления и послабления ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации в стране и в мире.
 

За два года мы пережили пять подъемов заболеваемости, которые длились от одного до трех месяцев. При этом каждый последующий подъем был выше предыдущего", - рассказали в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

 
На сегодня отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, ежедневно регистрируется до 100 случаев.
 
В ведомстве напомнили, что для оказания своевременной медицинской помощи в городах в кратчайшие сроки построены 16 модульных, реконструированы  три инфекционные больницы, а также введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации.
 
Введены в эксплуатацию 64 кислородных станции, закуплено более трех тысяч аппаратов ИВЛ. 185 районных больниц на 100% оснащены рентгеновским диагностическим оборудованием. Служба скорой медицинской помощи усилена путем приобретения 1367 единиц автотранспорта, достигнута 100% оснащенность парка передвижных медицинских комплексов.
 
В 184 лабораториях страны проводятся ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции, с начала пандемии в республике проведено более 22 млн исследований.
 

Наряду с обеспечением ПЦР диагностики, для обеспечения мониторинга завозных случаев и мутационной изменчивости вируса министерством постоянно проводится генетическое изучение вирусов (проведено 26 420 исследований 1331 проб). На территории республики была выявлена циркуляция пяти штаммов коронавирусной инфекции: альфа, бета, дельта, эта, омикрон", - проинформировали в пресс-службе.

 
В Минздраве также напомнили о создании стабфондов лекарственных средств. Для лечения коронавирусной инфекции сформирован двухмесячный запас медикаментов.
 
С 1 февраля прошлого года началась вакцинация населения. В РК на базе Карагандинского фармацевтического комплекса запущена локализация производства вакцин "Спутник V", "Спутник Лайт" (Россия). На базе Национального института биобезопасности разработана и производится отечественная вакцина QazVac.
 

Продолжается ревакцинация населения против коронавирусной инфекции. Гражданам республики с начала кампании по вакцинации было доступно шесть видов вакцин (Спутник V, QazVac, Hayat-Vax, SinoPharm, Спутник Лайт и Pfizer). Всего вакцинировано первым компонентом 10,3 млн человек, вторым компонентом - 9,7 млн человек. Ревакцинировано - 2,9 млн человек", - проинформировали в министерстве.

 
В январе 2021 года в целях установления баланса между ограничительными мерами и работой бизнеса внедрено мобильное приложение Ashyq, которое интегрировано с Единым интеграционным порталом и электронным паспортом вакцинации, что позволяет отслеживать больных и контактных лиц и обеспечивает безопасность посещения мест массового скопления.
 
Кроме того, разработана единая база лабораторных исследований, где ведется централизованный учет ПЦР-исследований на COVID-19, проводимый всеми лабораториями, вне зависимости от формы собственности.
 

Внедрен электронный паспорт вакцинации, который признается в 30 странах (Аргентина, Белиз, Боливия, Великобритания, Венгрия, Грузия, Индонезия, Иран, Иордания, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Армения, Беларусь, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Тунис, Индия, Филиппины, Таиланд, Турция, Эстония, Япония, Чехия, Черногория, Шри-Ланка, Эквадор)", - уточнили в пресс-службе. 

 
С учетом эпидемиологической ситуации пересмотрены ограничительные меры. В настоящее время практически все ограничительные меры сняты, за исключением регионов, находящихся в "красной" зоне эпидемиологического риска.
 

Пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась, поэтому необходимо сделать правильный выбор в пользу вакцинации и ревакцинации, которая приведет к формированию коллективного иммунитета и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране", - резюмировали в МЗ РК.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусом

14.03.2022, 08:41 61436
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 304 506 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 8;
 
в городе Алматы - 31;
 
в городе Шымкенте - 1;
 
в Акмолинской области - 1;
 
в Актюбинской области - 0;
 
в Алматинской области - 4;
 
в Атырауской области - 0;
 
в ВКО - 1;
 
в Жамбылской области - 1;
 
в ЗКО - 0;
 
в Карагандинской области - 1;
 
в Костанайской области - 2;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 1;
 
в СКО - 12;
 
в Туркестанской области - 1.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы РК: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 211 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 281 182, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 13 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 425 219 человек, вторым - 9 074 986.
 
На 14 марта лечение от КВИ продолжают получать 10 716 человек (9 676 КВИ+ и 1 040 КВИ-), из них: в стационарах находится 945 пациентов, на амбулаторном уровне - 9771.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 89 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 26, на аппарате ИВЛ - 18.
 
12 марта выявлено три случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
С 13 марта 2020 года по 13 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 648 летальных случаев от КВИ+. 

12 марта 2022 года скончались два человека. Летальных случаев от пневмонии с признаками КВИ не зафиксировано.
 

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