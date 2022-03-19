Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса

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НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 767 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан - 6,

в городе Алматы - 15,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 1,

в ВКО - 3,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 4,

в Карагандинской области - 4,

в Костанайской области - 4,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 4,

в Туркестанской области - 0.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

16 марта от КВИ+ скончался один человек. С 13 марта 2020 года по 17 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 653 летальных случая от КВИ+.

16 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 17 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 519, летальных случаев - 5348, выздоровевших - 82 103.

На 18 марта лечение от КВИ продолжают получать 8 350 человек (7 282 КВИ+ и 1 068 КВИ-), из них: в стационарах находятся 670 пациентов, на амбулаторном уровне - 7680.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 58 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 24, на аппарате ИВЛ - 12.

В Казахстане за сутки 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 283 832 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 17 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 435 643 человека, вторым - 9 104 430.