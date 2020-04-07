Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане 45 человек выздоровели от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Еще 1 человек выздоровел от КВИ в городе Нур-Султане. Итого выздоровевших в Казахстане 45 человек", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.









Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 59 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион.





Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. В ряде городов был усилен карантинный режим, приостановлена деятельность всех организаций, за исключением видов, обеспечивающих жизнедеятельность, до 13 апреля.

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