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В Казахстане коронавирус выявили еще у 45 человек, всего зафиксирован 1591 случай

18.04.2020, 09:36 10909
В Казахстане коронавирус выявили еще у 45 человек, всего зафиксирован 1591 случай
Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Оперативный штаб госкомиссии сообщил об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 09.30 часов 18 апреля, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрировано еще 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 4, в Алматы - 9, в Шымкенте - 11, в Туркестанской области - 1, в Актюбинской области - 2, в Атырауской области - 4, в Жамбылской области - 4, в Западно-Казахстанской области - 6, в Павлодарской области - 2, в Карагандинской области - 2", - говорится в сообщении.

 
Таким образом, всего в стране подтвержден 1591 случай, из них: в Алматы - 504, в Нур-Султане - 350, в Кызылординской области - 143, Карагандинской области - 89, Акмолинской области - 81, Атырауской области - 76, Жамбылской области - 58, в Шымкенте - 57, Туркестанской области - 57, ЗКО - 39, Алматинской области - 37, СКО - 29, Актюбинской области - 25, Павлодарской области - 17, Мангистауской области - 12, Костанайской области - 9, ВКО - 8.
 
По последним данным, на сегодняшний день в стране от COVID-19 выздоровели 347 человек, скончались 17.
 
В оперативном штабе сообщили подробности новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
 

В частности, в Шымкенте больные были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы", - говорится в сообщении.

 
В Западно-Казахстанской области зарегистрировано еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 
 

По первому случаю: пациентка является жительницей Уральска, 33 лет. Больная была госпитализирована в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы. Остальные 5 граждан, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, - это жители Западно-Казахстанской области, работавшие по вахтовому методу в Российской Федерации. На посту "Таскала", на санитарно-карантинном пункте пропуска, эпидемиологами при проведении анкетирования и дистанционной термометрии у граждан наблюдалась повышение температуры тела. Согласно алгоритму действий, была вызвана скорая помощь, доставившая их в провизорный стационар. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 6 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное, они переведены в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы", - отметили в оперштабе.

 
Также сообщается, что выявленные в Карагандинской области 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией - пациенты в возрасте 52 и 18 лет, которые были близко контактными с ранее зараженным пациентом и находились на карантинном стационаре. 
 
В Туркестанской области 18 апреля зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтверждён у жителя Сарыагашского района, 1994 года рождения, являющегося водителем грузового транспорта. 15 апреля он прибыл из России и был изолирован в стационарную клинику. В настоящее время состояние больного удовлетворительное. Проводится лечение соответственно утвержденному протоколу. Все лица, контактировавшие с зараженным, взяты под медицинское наблюдение. В очаге заболевания проводится эпидемиологическое расследование, проведены дезинфекционные работы.
 
За последние сутки в Жамбылской области выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции: 2 случая в Кордайском районе, 2 случая в городе Таразе, 1 случай в Жамбылском районе. 
 

По первому случаю: гражданин Кыргызской Республики, проживает в городе Токмаке, водитель, ехал в город Алматы за грузом. При пересечении государственной границы на пункте перехода "Карасу" был взят анализ на ПЦР-исследование, результат положительный. Транспортирован в Бишкек специальным транспортом. По второму случаю: жительница Кордайского района, 2002 года рождения, находилась в карантинном стационаре в Таразе как имевшая близкий контакт. При поступлении в карантинный стационар первичный результат лабораторного обследования на КВИ был отрицательным, при повторном обследовании перед выпиской выявлен положительный результат. Третий случай: жительница Тараза, медсестра 1970 года рождения. С 13 апреля перешла на дистанционную работу. В связи с повышением температуры была на больничном, сдала анализы на КВИ, результат лабораторного обследования положительный. Четвертый случай: беременная жительница Тараза, 1987 года рождения. Беременность 20 недель. Выявлена на фильтре при обращении в поликлинику, доставлена в провизорный стационар с клиникой: повышение температуры, кашель, одышка. Сдала анализы на ПЦР–исследование, результат положительный. Пятый случай: житель Жамбылского района, 1991 года рождения, военнослужащий. Ранее как потенциальный контакт был на домашнем карантине. Был взят анализ, результат ПЦР-исследования положительный. Четверо инфицированных граждан Казахстана были доставлены в инфекционный корпус Областной многопрофильной детской больницы. В ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге и по месту работы установлены 35 контактных лиц", - разъяснили в оперштабе. 

 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается 2 269 353 заболевших, 154 356 погибших и 572 266 выздоровевших.
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. 
 

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