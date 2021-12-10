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Массовая ревакцинация в Казахстане началась 8 декабря

09.12.2021, 08:28 50086
Массовая ревакцинация в Казахстане началась 8 декабря
Фото: rossaprimavera.ru
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - В Казахстане ревакцинацией охвачено почти 45 тысяч человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодня ревакцинацией охвачено 44 702 человека. Ревакцинация продолжается", - сказал на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой.

 
 

С 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией", - уточнил министр.

 
Кроме того, по его словам, проводится полногеномное секвенирование образцов положительных анализов на КВИ, отобранных во всех регионах РК.
 

С учетом появления нового штамма Омикрон, проведен предварительный ПЦР-скрининг на наличие мутации, характерной для варианта штаммов коронавируса Омикрон в городе Алматы. Циркуляция варианта штамма коронавируса Омикрон не установлена", - сообщил Цой.

 

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Срок действия ПЦР-теста для пересекающих границу сократят до 48 часов в Кыргызстане

10.12.2021, 10:19 5131
БИШКЕК. 10 ДЕКАБРЯ - В Кыргызстане выступают против закрытия государственно границы из-за распространения в мира штамма Омикрон, однако намерены усилить меры по предотвращению его завоза в республику, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Кыргызстане в ближайшее время будет введена электронная форма регистрации данных всех лиц, пребывающих в республику, сообщает портал "Кабар".
 
Одновременно с этим Министерству здравоохранения КР поручено рассмотреть вопрос сокращения срока сдачи ПЦР-теста для пересекающих госграницу с 72 часов до 48 часов до прибытия. 

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 20 человек скончались от коронавируса и пневмонии

10.12.2021, 08:36 11287
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 9 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 978 362 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 97,
 
в городе Алматы - 55,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 60,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 30,
 
в Атырауской области - 6,
 
в ВКО - 25,
 
в Жамбылской области - 6,
 
в ЗКО - 16,
 
в Карагандинской области - 115,
 
в Костанайской области - 74,
 
в Кызылординской области - 4,
 
в Мангистауской области - 2,
 
в Павлодарской области - 76,
 
в СКО - 71,
 
в Туркестанской области - 9.
 
В Казахстане за сутки 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 946 451 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19
 
На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 992 человека (19 083 КВИ+ и 2 909 КВИ-), из них: в стационарах - 4309 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 683.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 343 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 60.
 
По данным Минздрава РК, 8 декабря от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 14 человек. 
 
8 декабря 2021 года зафиксировано 74 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов, 141 человек выздоровел.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 283, летальных случаев - 5177, выздоровевших - 75 197.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 9 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 834 625 человек, вторым - 8 260 725.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 135 348, беременные женщины - 9952, кормящие женщины - 23 997.
 
Второй дозой: подростки - 6211, беременные женщины - 779, кормящие женщины - 1872.

 

В Казахстане для ревакцинации пока доступен только QazVac

09.12.2021, 18:20 103276
В Казахстане для ревакцинации пока доступен только QazVac
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - В Казахстане ревакцинироваться пока можно только отечественной вакциной QazVac, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК. В ведомстве отметили, что вакцина QazVac имеется во всех регионах, а пройти повторную вакцинацию можно, как и раньше, в любой поликлинике или по месту прикрепления. 


Также в республике утвердили новые правила ревакцинации против COVID-19. Согласно тексту постановления, ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев, получивших полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ. Ревакцинацию против КВИ рекомендуется проводить типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.



 

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