В Казахстане за сутки выявлено 45 случаев заболевания коронавирусом

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АСТАНА. 7 октября - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 45 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии выявлено 1 393 884 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минздрава, на 6 октября лечение от КВИ продолжают получать 1102 человека (996 КВИ+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находится 117 пациентов, на амбулаторном уровне - 985 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

За 4 октября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 837 073 человека, II компонентом - 10 596 048 человек. Ревакцинировано 5 553 610 человек.