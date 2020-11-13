Минздрав: На ВКО приходится 45% всех случаев заболевания COVID-19

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - За последние 2 недели практически во всех регионах Казахстана отмечается рост заболеваемости КВИ. 45% заболеваемости коронавирусом приходится на Восточно-Казахстанскую область. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает Kazakhstan Today.

Главный госсанврач отметил рост заболеваемости коронавирусом во всех регионах страны за последние две недели. 45% заболеваемости коронавирусом приходится на Восточно-Казахстанскую область - 1755 случаев.

Значительный рост заболеваемости отмечается на Костанайской области (рост в 4 раза), ЗКО (3,2), Павлодарской области (2,7)" - уточнил он.

В данным регионах принят ряд мер по усилению контроля над эпидемиологической ситуацией: ограничения в работе ТРЦ и объектов общественного питания, сокращение железнодорожных и авиарейсов, выставление санитарных и блокпостов и другие.

Он также проинформировал, что на сегодняшний день в Казахстане зарегистрирован 118 491 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровело 108 632 человека, на лечении - 7941, умерли 1899 человек.

За последние сутки выявлено 587 человек с положительным результатом.

Также в стране зарегистрировано 39 545 случаев коронавирусной пневмонии, выздоровело 29 351 человек, на лечении - 9782, умерло - 412.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства