Система Orphus

461 новый случай коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

31.10.2020 10774
461 новый случай коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 461 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 31;
 
город Алматы - 21;
 
город Шымкент - 6;
 
Акмолинская область - 39;
 
Актюбинская область - 6;
 
Алматинская область - 14;
 
Атырауская область - 12;
 
Восточно-Казахстанская область - 233;
 
Жамбылская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 13;
 
Карагандинская область - 16;
 
Костанайская область - 12;
 
Мангистауская область - 6;
 
Павлодарская область - 25;
 
Северо-Казахстанская область - 21;
 
Туркестанская область - 4.
 
Всего в стране выявлены 111 953 заболевших.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая