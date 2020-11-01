461 новый случай коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 31;
город Алматы - 21;
город Шымкент - 6;
Акмолинская область - 39;
Актюбинская область - 6;
Алматинская область - 14;
Атырауская область - 12;
Восточно-Казахстанская область - 233;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 13;
Карагандинская область - 16;
Костанайская область - 12;
Мангистауская область - 6;
Павлодарская область - 25;
Северо-Казахстанская область - 21;
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлены 111 953 заболевших.
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