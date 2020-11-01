461 новый случай коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 461 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 31;

город Алматы - 21;

город Шымкент - 6;

Акмолинская область - 39;

Актюбинская область - 6;

Алматинская область - 14;

Атырауская область - 12;

Восточно-Казахстанская область - 233;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 13;

Карагандинская область - 16;

Костанайская область - 12;

Мангистауская область - 6;

Павлодарская область - 25;

Северо-Казахстанская область - 21;

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлены 111 953 заболевших.

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