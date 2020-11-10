Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки зарегистрировано 46 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксированы 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 44 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 39 104, летальных случаев - 409, выздоровевших - 29 182 человека.

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