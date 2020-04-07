46 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане 46 человек выздоровели от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Один человек выздоровел от КВИ в Северо-Казахстанской области. Итого выздоровевших в Казахстане - 46 человек", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 70 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,2 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

По последним данным в стране подтверждено 651 случай регистрации коронавирусной инфекции, 46 выздоровели, шестеро скончались.

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