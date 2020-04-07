Система Orphus

46 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

06.04.2020, 20:53 5050
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане 46 человек выздоровели от коронавируса, передает Kazakhstan Today. 
 

Один человек выздоровел от КВИ в Северо-Казахстанской области. Итого выздоровевших в Казахстане - 46 человек", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.

 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 70 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,2 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
 
По последним данным в стране подтверждено 651 случай регистрации коронавирусной инфекции, 46 выздоровели, шестеро скончались.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая