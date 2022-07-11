В Казахстане за сутки зарегистрировано 477 случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 309 434 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.





По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в Казахстане pа прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заражения КВИ, из них:





в Нур-Султане – 120,

в Алматы – 165,

в Шымкенте – 44,

в Акмолинской области – 14,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 40,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 4,

в Карагандинской области – 34,

в Костанайской области – 7,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 5,

в Туркестанской области – 7.





Также сообщается, что от коронавируса выздоровели 168 человек, из них в Нур-Султане - 30, в Алматы - 124, в Алматинской области - 9, в Жамбылской - 4 и в Карагандинской области - 1 человек. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 293 322 человека.





По информации на 9 июля, в Казахстане 1-м компонентом против КВИ провакцинированы 9 532 092 человека, 2-м компонентом - 9 315 730 человек. 1-м компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 227 980 человек, 2-м компонентом - 1 160 967 человек.

На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 2 510 человек (–2 449+ и 61 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне - 2 219 пациентов", - сообщает МВК по нераспространению коронавируса.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 14 пациентов.





В настоящее время в "желтой" зоне по эпидемиологической ситуации продолжает находится Алматы, все остальные регионы - в "зеленой".