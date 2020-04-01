В Казахстане разыскивают 47 человек, потенциально зараженных коронавирусом

Нур-Султан. 31марта. Kazakhstan Today - Полиция разыскивает 47 человек, потенциально зараженных коронавирусом, передает корреспондент агентства.

В настоящее время оцеплен 31 объект - это жилые дома, отдельные подъезды, общежития, медицинские учреждения. Проводятся мероприятия по поиску и доставлению в медицинские учреждения потенциально инфицированных лиц. По запросам органов здравоохранения разыскиваются граждане. Сейчас устанавливается местонахождение еще 47 таких лиц", - сообщил на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Он попросил соотечественников "адекватно воспринимать введенные ограничения, неукоснительно выполнять требования сотрудников полиции и медицинских работников, направленные исключительно на охрану вашего здоровья и обеспечение вашей безопасности".

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