Сводка эпидситуации в РК: за сутки 47 человек скончались от коронавируса и пневмонии

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 29 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 884 886 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2252 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 249;
в городе Алматы – 510;
в городе Шымкенте – 126;
в Акмолинской области – 45;
в Актюбинской области – 141;
в Алматинской области – 212;
в Атырауской области – 69;
в ВКО – 147;
в Жамбылской области – 55;
в ЗКО – 77;
в Карагандинской области – 170;
в Костанайской области – 106;
в Кызылординской области – 57;
в Мангистауской области – 16;
в Павлодарской области – 136;
в СКО – 78;
в Туркестанской области – 58.
В Казахстане за сутки 2271 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 820 792 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 30 сентября лечение от КВИ продолжают получать 61 356 человека (52 916 КВИ+ и 8440 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 10 343 пациента;
- на амбулаторном уровне – 51 013 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 805 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 212 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 29 сентября 2021 года зарегистрировано 11 178 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 28 сентября от КВИ+ скончались 36 человек.
28 сентября 2021 года зафиксировано 156 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 224 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 75 692, летальных случаев – 4828, выздоровевших – 62 424.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.
На 29 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 623 541 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 545 254 человек.
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Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 2096 новых случаев заболевания коронавирусом
01.10.2021, 08:42 865
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯРБЯ - По состоянию на 23.59 30 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 886 982 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 284;
в городе Алматы – 498;
в городе Шымкент – 79;
в Акмолинской области – 50;
в Актюбинской области – 97;
в Алматинской области – 233;
в Атырауской области – 68;
в ВКО – 124;
в Жамбылской области – 53;
в ЗКО – 57;
в Карагандинской области – 120;
в Костанайской области – 108;
в Кызылординской области – 56;
в Мангистауской области – 19;
в Павлодарской области – 130;
в СКО – 70;
в Туркестанской области – 50.
В Казахстане за сутки 2661 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 823 453 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 1 октября лечение от КВИ продолжают получать 60 657 человек (52 309 КВИ+ и 8 348 КВИ-), из них:
- в стационарах находится 10 210 пациентов,
- на амбулаторном уровне – 50 447 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 805 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 221 пациент,
- на аппарате ИВЛ – 139 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года зарегистрировано 11 220 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 29 сентября от КВИ+ скончались 42 человека.
29 сентября 2021 года зафиксировано 168 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 253 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 75 860, летальных случаев - 4835, выздоровевших - 62 677.
На 30 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 654 566 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 593 598 человек.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская область.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.
Путин рассказал, как не заразился коронавирусом благодаря вакцине
30.09.2021, 10:51 42526
Фото: из открытых источников
МОСКВА. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин рассказал, что вакцинация и высокий титр антител помогли ему не заболеть коронавирусом после общения с заразившимся человеком в его окружении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что вакцинация препаратом "Спутник V" и высокий титр антител помогли ему не заболеть, пишет RT
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После переговоров лидеры обсудили случаи COVID-19 среди окружавших президента России лиц. Путин уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели 30 человек, в том числе его адъютант, с которым Путин работал весь день.
У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провёл. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались", - рассказал президент.
Эрдоган поинтересовался, какой показатель антител был у Путина.
Я не помню. Они по-разному там считают... Мне врачи сказали, что у меня высокий уровень. Титры высокие, и, несмотря на то, что я с инфицированным человеком целый день провёл вместе, не заболел", - приводит его слова ТАСС.
Владимир Путин также рекомендовал Эрдогану при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться препаратом "Спутник V".
Я уже это сделал - Pfizer-BioNTech. Третью дозу", - рассказал Эрдоган.
Тогда в следующий раз", - заметил российский лидер.
14 сентября Владимир Путин сообщил, что какое-то время будет соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев коронавируса. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин "абсолютно здоров" и его ПЦР-тест показал отрицательный результат.
Это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время. Мы с вами знаем, что вакцина гарантированно защищает вас от тяжёлых случаев заболевания, но тем не менее заболеть возможно", - отмечал он.
Сам Путин в ходе совещания с членами правительства и руководством партии "Единая Россия" уточнил, что несколько человек заболели в его "самом близком окружении", у одного из них упали титры антител, он "поздновато ревакцинировался".
Это естественный эксперимент, посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V". Надеюсь... что "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19", - заявлял президент.
29 сентября Дмитрий Песков сообщил, что Путин фактически вышел с двухнедельной самоизоляции.
Российский президент прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции весной. Первый укол он сделал 23 марта, второй - 14 апреля. Как сообщал Путин, у него был хороший иммунный ответ уже после первого компонента препарата и вторая прививка прошла без побочных явлений.
При этом изначально российский лидер не стал уточнять, какой из российских препаратов он выбрал. Глава государства высказал мнение, что каждый человек сам должен решить, какой вакциной прививаться. Позже Путин рассказал, что привился вакциной "Спутник V".
В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день. Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трём показателям", - подчеркнул Владимир Путин.
Президент неоднократно обращал внимание, что российские препараты не имеют серьёзных побочных эффектов и противопоказаний.
Дмитрий Песков, комментируя в середине сентября самоизоляцию Путина, напомнил, что человек может заразиться коронавирусом даже при наличии вакцины, однако переноситься заболевание будет намного легче.
Мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в лёгкой форме можете переболеть", - добавил пресс-секретарь.
Он также уточнил, что плановая вакцинация и ревакцинация от коронавируса в Кремле не проводится, но практически все, кто работает с президентом, вакцинированы.
В России на данный момент одобрены к применению пять вакцин от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" разработки новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" центра имени Чумакова РАН.
В Алматинской области смягчают карантин
29.09.2021, 20:31 75385
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал новое постановление о карантине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 1 октября участникам проекта Ashyq, при условии наличия "зеленого статуса" у всех посетителей, разрешено проводить зрелищные, массовые праздничные мероприятия, выставки, конференции, форумы, корпоративы, семейные мероприятия.
Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, летние площадки могут работать с 07.00 до 24.00 при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, а объекты общественного питания по типу столовых - круглосуточно.
Также разрешено проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате).
Сняты ограничения выходных дней для объектов бизнеса (ТРЦ, ТД, непродуктовые отдельно стоящие магазины, общепиты, рынки, бани, сауны, тренажерные залы, фитнес и другие).
Разрешена работа религиозных объектов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека
Кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы могут работать при заполняемости не более 20%.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке
.
По состоянию на 23.59 28 сентября в Казахстане подтверждено
882 634 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматинской области - 181.