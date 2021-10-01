Сводка эпидситуации в РК: за сутки 47 человек скончались от коронавируса и пневмонии

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НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 29 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 884 886 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2252 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 249;

в городе Алматы – 510;

в городе Шымкенте – 126;

в Акмолинской области – 45;

в Актюбинской области – 141;

в Алматинской области – 212;

в Атырауской области – 69;

в ВКО – 147;

в Жамбылской области – 55;

в ЗКО – 77;

в Карагандинской области – 170;

в Костанайской области – 106;

в Кызылординской области – 57;

в Мангистауской области – 16;

в Павлодарской области – 136;

в СКО – 78;

в Туркестанской области – 58.

В Казахстане за сутки 2271 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 820 792 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 30 сентября лечение от КВИ продолжают получать 61 356 человека (52 916 КВИ+ и 8440 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 10 343 пациента;

- на амбулаторном уровне – 51 013 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 805 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 212 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 29 сентября 2021 года зарегистрировано 11 178 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 28 сентября от КВИ+ скончались 36 человек.

28 сентября 2021 года зафиксировано 156 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 224 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 75 692, летальных случаев – 4828, выздоровевших – 62 424.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

На 29 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 623 541 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 545 254 человек.

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