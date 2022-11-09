В Казахстане за сутки зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом

Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 047 случаев.

По данным Минздрава РК, на 8 ноября лечение от КВИ продолжают получать 693 человека (553 КВИ+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находится 82 пациента, на амбулаторном уровне - 611 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

За 6 ноября зарегистрирован один летальный случай от КВИ+.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 844 185 человек, II компонентом - 10 607 287 человек. Ревакцинировано 5 630 150 человек.