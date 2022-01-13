Сводка эпидситуации в РК: за сутки 4810 человек заболели COVID-19

НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 11 января 2022 года в Казахстане подтверждено 1 004 464 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 3312;

в городе Алматы - 210;

в городе Шымкенте - 221;

в Акмолинской области - 48;

в Актюбинской области - 75;

в Алматинской области - 69;

в Атырауской области - 139;

в ВКО - 78;

в Жамбылской области - 52;

в ЗКО - 79;

в Карагандинской области - 75;

в Костанайской области - 39;

в Кызылординской области - 125;

в Мангистауской области - 156;

в Павлодарской области - 46;

в СКО - 31;

в Туркестанской области - 55.

За прошедшие сутки в Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 965 796 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 12 января лечение от КВИ продолжают получать 27 423 человека (25 609 КВИ+ и 1 814 КВИ-), из них: в стационарах - 3409 пациентов, на амбулаторном уровне - 24 014.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 187 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 59, на аппарате ИВЛ - 41.

10 января 2022 года зафиксировано 79 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 106 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 413, летальных случаев - 5229, выздоровевших - 77 370.

На 11 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 026 131 человек, вторым - 8 568 324.



